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Сегодня, 19:06

Тен Хаг прокомментировал продление контракта Гарначо с «МЮ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о продлении контракта с форвардом команды Алехандро Гарначо.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.

«Он заметно прогрессирует. Он заслужил новый контракт своей игрой и поведением внутри команды. Алехандро сделал великолепный шаг, и я надеюсь, что этот контракт мотивирует его становиться сильнее. Клубу необходимы игроки, которые творят невероятные вещи. Мы хотим не просто побеждать, а побеждать в особом стиле, потому что мы играем на «Олд Траффорд» — в «Театре Мечты». Мы хотим выигрывать трофеи. Думаю, у него есть талант, чтобы сделать это, но талант должен работать, потому что талант, который не работает, далеко не уйдет. Это начало, новый старт, новые роли и цели», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Гарначо сыграл 29 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 4 мяча и оформил 4 голевые передачи.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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