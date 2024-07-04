Тен Хаг: «Нам предстоит еще много тяжелой работы, чтобы достичь уровня, ожидаемого от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я очень рад, что нам удалось достичь соглашения с клубом о продолжении совместной работы. Оглядываясь на последние два года, мы можем с гордостью вспомнить два трофея и множество примеров прогресса по сравнению с тем, где мы были, когда я пришел в клуб. Однако мы также должны ясно понимать, что нам предстоит еще много тяжелой работы, чтобы достичь уровня, ожидаемого от «Манчестер Юнайтед», а это означает борьбу за английские и европейские титулы», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

4 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с тен Хагом. Новое соглашение c 54-летним специалистом рассчитано до июня 2026 года.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.