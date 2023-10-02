Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:05

Тен Хаг прокомментировал возможное участие Антони в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем»

Виктория Кравченко
Антони.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» рассказал об участии форварда Антони.

«Вчера Антони впервые участвовал в командной тренировке. У нас будет заключительное занятие, а затем мы решим. Но он, вероятно, может вернуться», — сказал тен Хан на пресс-конференции.

Встреча «МЮ» и «Галатасарая» состоится завтра, 3 октября. Начало — в 22.00.

Ранее бывшая девушка футболиста обвинила 23-летнего бразильца в применении насилия. Из-за этого Антони был отстранен от тренировок с командой.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Читайте также
Кержаков ответил на вопрос о самом неудачном матче со «Спартаком» в Сербии
Кошмар двух столиц. «Зенит» и московские клубы не в себе, и это отличная почва для сезона-сенсации
Историк указал на проблемы Германии из-за политики в отношении России
Школьный автобус с 30 детьми опрокинулся на трассе в Подмосковье
В Генпрокуратуре назвали страну-рекордсмена по отказам в сотрудничестве с РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 2-го тура
Тен Хаг рассказал, что думает о «Галатасарае» перед матчем Лиги чемпионов
УЕФА хочет ввести свою Суперлигу и убрать Лигу чемпионов. Это убьет национальные чемпионаты?
Варан: «У «Манчестер Юнайтед» достаточно класса, чтобы выиграть Лигу чемпионов»
Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов
Тен Хаг подтвердил, что Мартинесу предстоит перенести операцию
Лига чемпионов: расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хаверц может продолжить карьеру в топ-клубе ла лиги

Тен Хаг подтвердил, что Мартинесу предстоит перенести операцию