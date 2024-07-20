Тен Хаг – о примирении с Санчо в «МЮ»: «Каждый может совершить ошибку

Сегодня, 16:18
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о возвращении полузащитника Джейдона Санчо к тренировкам с основной командой.
«Мы хорошо поговорили. Каждый может совершить ошибку. Подводим черту и идем дальше».
Этому клубу нужны хорошие игроки, и одно можно сказать наверняка: Джейдон – очень хороший игрок. Надеюсь, что все получится, и он внесет свой вклад в наш успех», – сказал тен Хаг в интервью AD Sportwerald.
В сентябре прошлого года «МЮ» отстранил Санчо от тренировок с основой из-за конфликта с тен Хагом. 24-летний англичанин провел вторую половину сезона-2023/24 на правах аренды в дортмундской «Боруссии».
После возвращения из аренды стало известно, что Санчо поговорил с тен Хагом и вернулся к тренировкам.