Тен Хаг рассчитывает на подписание новичков в «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 09:52
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассчитывает, что клуб подпишет новичков в последние дни трансферного окна.
«В ближайшие дни, если у нас будет возможность, я бы пошел на это (подписание новичка), но это зависит не только от меня. Каждый день вы должны становиться лучше, поэтому, если есть возможность стать лучше, вы должны наносить удары — таков мой подход. Я ищу, провожу оценку, у меня есть идея и есть варианты, чтобы усилить команду», — цитирует Sky Sports тен Хага.
Трансферное окно в Англии закрывается во вторник. Этой зимой «Манчестер Юнайтед» только арендовал до конца сезона вратаря Джека Батленда и нападающего Воута Вегхорста.
«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования