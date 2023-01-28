Тен Хаг рассчитывает на подписание новичков в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассчитывает, что клуб подпишет новичков в последние дни трансферного окна.

«В ближайшие дни, если у нас будет возможность, я бы пошел на это (подписание новичка), но это зависит не только от меня. Каждый день вы должны становиться лучше, поэтому, если есть возможность стать лучше, вы должны наносить удары — таков мой подход. Я ищу, провожу оценку, у меня есть идея и есть варианты, чтобы усилить команду», — цитирует Sky Sports тен Хага.

Трансферное окно в Англии закрывается во вторник. Этой зимой «Манчестер Юнайтед» только арендовал до конца сезона вратаря Джека Батленда и нападающего Воута Вегхорста.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков.