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Сегодня, 13:32

Тен Хаг рассказал, что Магуайр возобновил тренировки после болезни

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, какие игроки, выступавшие на чемпионате мира в Катаре, могут пропустить первый официальный матч после перерыва.

«Игроки вернулись с чемпионата мира, они снова в клубе, и мы чувствуем, как они воодушевлены. Они набрались огромных впечатлений на мундиале, и мы ощущаем их энергию. Они с нетерпением ждут рестарта АПЛ. У нас были никоторые проблемы с заболевшими, например с Гарри Магуайром, но сегодня он вернулся к тренировкам, и я этому рад. Что касается Варана и Мартинеса, их еще нет в клубе, но мы надеемся, что в скором времени они вернутся», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ноттингем Форест» 27 декабря. Начало — в 23.00 по мск.

После 17 туров «МЮ» находится на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 26 очков.

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/erik-ten-hag-reveals-team-news-ahead-of-nottingham-forest-clash-26-december
Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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