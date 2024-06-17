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Сегодня, 08:55

Тен Хаг рассказал, что «Манчестер Юнайтед» вел переговоры с Тухелем

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что этим летом руководство команды искало ему замену. Клуб вел переговоры с Томасом Тухелем.

«В «Манчестер Юнайтед» мне сказали, что вели переговоры с Тухелем, но в итоге решили, что у них уже есть лучший тренер», — цитирует тен Хага Sport Bible.

Он также заявил, что детали нового контракта предстоит согласовать.

«Будет нелегко, мы обсудим это», — добавил он.

Ранее сообщалось, что новое соглашение 54-летнего специалиста с «красными дьяволами» будет рассчитано до лета 2027 года.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.

ФК Манчестер Юнайтед
Томас Тухель
Эрик тен Хаг
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