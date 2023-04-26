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Сегодня, 16:34

Тен Хаг рассказал, как «Манчестер Юнайтед» планирует сдерживать Харри Кейна в матче с «Тоттенхэмом»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как его команда будет останавливать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Совершенно ясно, влияние Кейна на игру «шпор» — огромное. У нас есть план на этот счет, в домашней игре мы выступили очень хорошо, поэтому на завтра нам также нужен очень хороший план. Мы должны защищаться как команда, Харри — умный игрок, нельзя позволять ему вмешиваться в ситуации на поле, он может оказать большое влияние на игру», — сказал тен Хаг на предматчевой пресс-конференции.

В этом сезоне 29-летний Кейн провел 32 матча в АПЛ, отметившись 24 голами и 2 ассистами.

«Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре чемпионата Англии. Встреча пройдет 27 апреля в 22.15 по московскому времени.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Эрик тен Хаг
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