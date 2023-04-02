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Сегодня, 12:20

Тен Хаг: «МЮ» должен выступать в Лиге чемпионов. Но мы и так привлекательны для игроков»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, может ли клуб привлекать новых игроков возможностью выступления в Лиге чемпионов.

«Такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», должен играть в Лиге чемпионов. Так что здесь нет никакого недопонимания.

Даже если мы не будем играть в ЛЧ, мы все равно останемся привлекательным клубом.Я заметил это в прошлом году, когда нас не было в Лиге чемпионов, но я хочу подчеркнуть, что мы должны там быть», — цитирует тен Хага Goal.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится в зоне Лиги чемпионов, располагаясь на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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