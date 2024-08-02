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Сегодня, 11:18

Тен Хаг рассказал, какой игры ждет от «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, в каком стиле его команда должна играть в следующем сезоне.

«Мы должны думать наперед, играть активно, очень агрессивно вне зависимости от того, атакуем мы или обороняемся. Мы должны действовать очень агрессивно, а для этого нужно начинать прессинговать в нужных ситуациях. Все это плюс интенсивность помогут нам во владении мячом, и мы должны делать это всей командой», — приводит слова тен Хага официальный сайт английской команды.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ. При этом манкунианцы одержали победу в Кубке Англии, сломив сопротивление «Манчестер Сити» (2:1) в финальном матче.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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