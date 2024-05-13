Сегодня, 03:42
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал большое количество травмированных игроков команды.
«Мы говорили об этом весь сезон. Очевидно, лучше иметь защитников, которые регулярно играют вместе. Вам нужны игроки, у которых есть уверенность, чтобы играть в обороне. У нас есть те, кто играет на позициях, к которым они не привыкли, и тогда мы допускаем ошибки. Именно в такой ситуации мы находимся», — приводит слова тен Хага BBC Sport.
«Манчестер Юнайтед» в 37-м туре АПЛ уступил «Арсеналу» (0:1). Манкунианцы занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка.