Тен Хаг: «В АПЛ все убивают всех, но «МЮ» готов к матчу с «Борнмутом» на сто процентов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями в преддверии матча 16-го тура АПЛ с «Борнмутом».

«Борнмут» — очень крепкая и хорошо организованная команда, у которой есть способные футболисты, поэтому мы должны играть как можно лучше. Здесь все убивают всех, нужно быть готовыми на сто процентов к этой игре, в этом заключается наша работа», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

Матч между командами пройдет 9 декабря. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что тен Хаг не стал давать своим игрокам больше отдыха, несмотря на напряженный календарь. После 15 туров чемпионата Англии «МЮ» с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице.