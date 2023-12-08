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Сегодня, 22:12

Тен Хаг: «В АПЛ все убивают всех, но «МЮ» готов к матчу с «Борнмутом» на сто процентов»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями в преддверии матча 16-го тура АПЛ с «Борнмутом».

«Борнмут» — очень крепкая и хорошо организованная команда, у которой есть способные футболисты, поэтому мы должны играть как можно лучше. Здесь все убивают всех, нужно быть готовыми на сто процентов к этой игре, в этом заключается наша работа», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

Матч между командами пройдет 9 декабря. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что тен Хаг не стал давать своим игрокам больше отдыха, несмотря на напряженный календарь. После 15 туров чемпионата Англии «МЮ» с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/live-man-utd-press-conference-28250242
Футбол
ФК Борнмут
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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