Тен Хаг: «Рэшфорд хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о ходе переговоров по новому контракту форварда Маркуса Рэшфорда.

«Я понимаю, что это требует времени. Но я не обсуждаю сам процесс, — цитирует Goal тен Хага. — В данный момент это не самое главное. Он проводит удивительный сезон, и команда проводит замечательный сезон. Мы должны попасть в Лигу чемпионов. На этом и нужно сосредоточиться. Маркус хочет остаться, и мы хотим сохранить его, поэтому я думаю, мы найдем решение».

Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Контракт 25-летнего англичанина действует до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне нападающий провел 53 матч за манкунианцев во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 11 результативных передач.