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Сегодня, 08:49

Тен Хаг рассказал о состоянии здоровья игроков «МЮ» перед матчем с «Шеффилдом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о травмированных игроках команды перед домашним матчем 29-го тура АПЛ с «Шеффилдом».

«Да, у нас были проблемы с Гарначо. Скотт Мактоминей — мы должны оценить ситуацию сегодня. Его участие довольно сомнительно. Рашфорд тоже под сомнением», — цитирует тренера пресс-служба команды.

Он также рассказал, что у Бруну Фернандеша проблема с рукой, но он, вероятно, сможет сыграть.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» пройдет 24 апреля. Начало — в 22.00 мск.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Шеффилд Юнайтед
Эрик тен Хаг
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