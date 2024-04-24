Тен Хаг рассказал о состоянии здоровья игроков «МЮ» перед матчем с «Шеффилдом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о травмированных игроках команды перед домашним матчем 29-го тура АПЛ с «Шеффилдом».

«Да, у нас были проблемы с Гарначо. Скотт Мактоминей — мы должны оценить ситуацию сегодня. Его участие довольно сомнительно. Рашфорд тоже под сомнением», — цитирует тренера пресс-служба команды.

Он также рассказал, что у Бруну Фернандеша проблема с рукой, но он, вероятно, сможет сыграть.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» пройдет 24 апреля. Начало — в 22.00 мск.