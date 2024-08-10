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Сегодня, 07:58

Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» доказал, что может обыграть любого соперника»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что его команда может обыграть любого соперника.

«Мы конкурентоспособны и можем обыграть любого соперника. Мы доказали это за последние два сезона — мы обыграли «Ливерпуль», обыграли «Манчестер Сити». Наша задача — добиться стабильности в матчах с командами уровнем ниже, брать очки с ними. Другие команды опережают нас в этом плане, мы должны не отставать», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

10 августа «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии. Начало — в 17.00 по московскому времени.

 

 

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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