Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» доказал, что может обыграть любого соперника»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что его команда может обыграть любого соперника.

«Мы конкурентоспособны и можем обыграть любого соперника. Мы доказали это за последние два сезона — мы обыграли «Ливерпуль», обыграли «Манчестер Сити». Наша задача — добиться стабильности в матчах с командами уровнем ниже, брать очки с ними. Другие команды опережают нас в этом плане, мы должны не отставать», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

10 августа «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии. Начало — в 17.00 по московскому времени.