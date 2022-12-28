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Тен Хаг — о подписании форварда: «Делаем все возможное, чтобы найти игрока, который нам нужен»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победы над «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии рассказал о планах по покупке нападающего этой зимой.

«Мы всегда на трансферном рынке, но нападающий должен соответствовать спортивным и финансовым критериям. Делаем все возможное, чтобы найти игрока, который нам нужен», — цитирует BBC тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Ноттингем» идет на предпоследней строчке с 13-ю очками.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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