Тен Хаг: «Один раз в этом сезоне у меня в распоряжении был весь состав, а игроки «Арсенала» доступны всегда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сравнил ситуацию с кадровыми проблемами в своей команде и в "Арсенале".

«Всего один раз в этом сезоне у меня в распоряжении был весь состав и я смог выбирать игроков исходя из тактических соображений. Это была домашняя игра с «Манчестер Сити» (2:1). Каждый раз хотя бы один игрок был дисквалифицирован, травмирован или болен.

Мы должны справляться с этой проблемой, а игроки «Арсенала» были доступны всегда», — приводит слова Тен Хага Mirror.

После 26 матчей «Манчестер Юнайтед» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Команда Тен Хага на 16 очков отстает от «Арсенала», идущего на первой строчке, но имеет 1 игру в запасе.