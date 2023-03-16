0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:59

Тен Хаг: «Один раз в этом сезоне у меня в распоряжении был весь состав, а игроки «Арсенала» доступны всегда»

Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сравнил ситуацию с кадровыми проблемами в своей команде и в "Арсенале".

«Всего один раз в этом сезоне у меня в распоряжении был весь состав и я смог выбирать игроков исходя из тактических соображений. Это была домашняя игра с «Манчестер Сити» (2:1). Каждый раз хотя бы один игрок был дисквалифицирован, травмирован или болен.

Мы должны справляться с этой проблемой, а игроки «Арсенала» были доступны всегда», — приводит слова Тен Хага Mirror.

После 26 матчей «Манчестер Юнайтед» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Команда Тен Хага на 16 очков отстает от «Арсенала», идущего на первой строчке, но имеет 1 игру в запасе.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
2
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Томас Франк доволен игрой «Брентфорда» в матче против «Саутгемптона»

Гюндоган готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону»