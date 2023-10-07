Тен Хаг — о победе над «Брентфордом»: «МЮ» показал характер, стойкость. Это должно стать поворотным моментом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями после победы команды над «Брентфордом» в матче 8-го тура АПЛ (2:1).

«Мы испытали облегчение в тот момент, когда смогли переломить ход игры, которая складывалась не в вашу пользу. Это показало сильный характер нашей команды, стойкость и то, что у нас есть план, которому нужно продолжать следовать. Я действительно горжусь этой командой. Они продолжали идти вперед всю игру, сохраняли веру. По ходу сезона важно найти момент, на который можно опираться. Думаю, мы нашли его сейчас. Эта игра во многом отражает наше начало сезона: ошибка, затем камбэк, характер. Это должно стать поворотным моментом. Мы знаем, что нам нужно измениться, нам нужна перезагрузка», — приводит Sky Sports слова тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» в этой встрече уступал «Брентфорду» со счетом 0:1, однако дубль полузащитника Скотта Мактоминея в добавленное время принес «красным дьяволам» победу.

На данный момент команда тен Хага занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков. В 9-м туре «МЮ» сыграет против «Шеффилда». Матч пройдет 21 октября.