Тен Хаг считает, что продажа «Манчестер Юнайтед» может положительно повлиять на будущее клуба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал мнение, что продажа клуба может положительно повлиять на будущее «красных дьяволов».

«Я считаю, что это будет только к лучшему, потому что возможны дополнительные инвестиции, и это хорошо. Мы говорили о культуре, которую мы хотим, о целях, задачах. Говорят, что ничего не поменяется, а будет даже лучше, потому что для этого проекта будет выделено больше денег. «Ньюкасл» и «Вест Хэм», может быть, сейчас не находятся вверху таблицы, но у них огромные инвестиции... В английской премьер-лиге семь или восемь клубов, которые могут конкурировать за победу. Это касается еще и стратегии, а не только денег. Но понятно, что вы не добьетесь успеха и не достигнете поставленных целей, когда у вас нет подходящих и качественных игроков», — цитирует Reuters тен Хага.

25 ноября семья Глейзеров объявила о готовности продать «Манчестер Юнайтед». Затем сообщалось, что клуб готовы купить британский миллиардер Джим Рэтклифф и компания Apple.

Глейзеры приобрели «красных дьяволов» в 2005 году почти за 800 миллионов долларов.