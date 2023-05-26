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Сегодня, 16:55

Тен Хаг сообщил, что Антони получил серьезную травму

Виктория Кравченко
Антони.
Фото Reuters
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Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони 26 мая в матче 37-го тура АПЛ против «Челси» (4:1) получил повреждение, сообщает BBC. Защитник провел на поле меньше получаса. Бразилец покинул поле на носилках.

По данным источника, у игрока случился рецидив травмы лодыжки, из-за которой он пропустил финишный отрезок прошлого сезона в «Аяксе».

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг сообщил, что травма Антони серьезная. Сколько времени необходимо на восстановление, пока неизвестно.

В сезоне 2022/23 23-летний Антони провел 47 матчей, забив 10 голов и отдав 5 голевых передач.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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