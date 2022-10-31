Тен Хаг сообщил, что вопрос о будущем де Хеа в «МЮ» рассмотрят во время ЧМ-2022

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем голкипера Давида де Хеа в команде.

«Сейчас мы сосредоточены на предстоящих матчах, но дальше будет перерыв на чемпионат мира, и тогда мы подумаем о контракте. Я неоднократно говорил об этом, но я доволен Давидом, он отличный вратарь. Ему всего 31 год, он в хорошей форме и может прогрессировать и дальше. Я надеюсь, что он останется в команде», — приводит слова тен Хага ESPN.

31-летний испанец выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года. Его контракт рассчитан до лета 2023. В это сезоне де Хеа сыграл в составе команды 17 матчей, в которых пропустил 19 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.