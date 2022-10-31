Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:22

Тен Хаг сообщил, что вопрос о будущем де Хеа в «МЮ» рассмотрят во время ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем голкипера Давида де Хеа в команде.

«Сейчас мы сосредоточены на предстоящих матчах, но дальше будет перерыв на чемпионат мира, и тогда мы подумаем о контракте. Я неоднократно говорил об этом, но я доволен Давидом, он отличный вратарь. Ему всего 31 год, он в хорошей форме и может прогрессировать и дальше. Я надеюсь, что он останется в команде», — приводит слова тен Хага ESPN.

31-летний испанец выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года. Его контракт рассчитан до лета 2023. В это сезоне де Хеа сыграл в составе команды 17 матчей, в которых пропустил 19 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://www.espn.com/soccer/manchester-united-engman_utd/story/4785849/man-united-to-assess-david-de-gea-contract-situation-during-world-cup-break-ten-hag?device=featurephone
Давид Де Хеа
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин обогнал великого Эспозито. Но в этой гонке он только 72-й
Головин добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве
Мэр Белгорода подал в отставку
Киркоров грубо «послал» журналистку в ответ на неудобный вопрос
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тен Хаг оценил игру Роналду в матче с «Вест Хэмом»: «Он неплохо справился»