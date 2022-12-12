Тен Хаг — о Рэшфорде: «В мире почти нет игроков, которые могли бы быть лучше него, за исключением Мбаппе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сравнил нападающего команды Маркуса Рэшфорда с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«С первого момента я осознал его огромный потенциал. Я считаю, что, в мире почти нет игроков, которые могли бы быть лучше него, за исключением Мбаппе, но когда Рэшфорд выходит на эту позицию, он великолепен, и вы видите, что он действительно стал еще лучше», — приводит ESPN слова тен Хага.

Рэшфорд выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне 25-летний форвард провел 19 матчей за «МЮ» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Также он отметился тремя голами за сборную Англии на ЧМ-2022 в Катаре.