Тен Хаг убежден, что сможет исправить ситуацию в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о неудачном старте сезона для команды.

«В «Манчестер Юнайтед» каждая игра предполагает высокие ставки. Каждый день на всех, кто связан с этим клубом, оказывается давление, но данные требования — это вызов, с которым мы всегда должны сталкиваться лицом к лицу. Хотя начало сезона было совсем не таким, каким нам хотелось бы, отмечу, что у нас есть талантливые игроки и сплоченность, чтобы двигаться в правильном направлении. Я считаю, что это только вопрос времени — когда мы покажем свою истинную сущность. Это произойдет, я уверен. Я продолжаю верить в этих игроков и убежден, что мы станем лучше после трудного начала сезона», — приводит Goal слова тренера.

«Манчестер Юнайтед» идет 8-м в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 15 очков за 10 туров. 4 ноября «красные дьяволы» на выезде сыграют против «Фулхэма». Начало матча — в 15.30 по московскому времени.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года.