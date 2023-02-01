Тен Хаг уговаривал голкипера Хендерсона досрочно вернуться из аренды в «Ноттингем Форест»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уговаривал голкипера Дина Хендерсона досрочно вернуться из аренды в «Ноттингем Форест», утверждает Daily Mirror.
Тен Хаг лично позвонил голкиперу, однако тот принял решение доиграть сезон в «Ноттингеме».
25-летний Хендерсон заявил, что для его развития будет лучше продолжать играть за «Форест», поэтому «Юнайтед» был вынужден арендовать у «Кристал Пэлас» Джека Батленда.
Добавим, что с тех пор Хендерсон успел получить травму, выбыв на несколько недель, из-за чего «лесникам» даже пришлось взять в аренду у «ПСЖ» опытного голкипера Кейлора Наваса.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования