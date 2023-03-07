Тен Хаг угрожал игрокам «МЮ» после поражения от «Ливерпуля» переводом в дубль

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:7 в 26-м туре АПЛ провел эмоциональную беседу с игроками основы в раздевалке, сообщает The Mirror, ссылаясь на источник в клубе.

По информации источника, специалист заявил, что игрокам повезло возвращаться в Манчестер на командном автобусе, а не вместе с болельщиками, которые потратили деньги и увидели настолько бесхарактерное выступление «МЮ».

Также тен Хаг предупредил футболистов, что в случае, если подобное выступление повториться, то у них не будет другого шанса, они будут переведены в резервную команду английского клуба.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков за 25 матчей.