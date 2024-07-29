Тен Хаг волнуется за состояние новичка Йоро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг переживает за нового игрока команды Лени Йоро.

Футболиста пришлось заменить по ходу первого тайма последнего товарищеского матча против «Арсенала».

По данным The Times, тен Хаг обеспокоен тем, что восстановление Йоро от мышечной травмы может занять мног времени.

Сообщалось, что на трансфер 18-летнего игрока потратили около 62 миллионов евро.

В минувшем сезоне клуб занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ.