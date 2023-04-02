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Сегодня, 14:10

Тен Хаг: «Пока все хорошо, но сезон начинается сейчас»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о настрое команды на оставшуюся часть сезона.

«Пока все хорошо, но сезон начинается сейчас. Мы находимся в правильном состоянии. Мы получаем вознаграждение за все, ради чего мы работаем. Речь идет о трофеях и месте в топ-4 АПЛ. Когда этого нет, получается, что все напрасно. А сейчас мы на верном пути. Мы развили команду, разработали манеру игры, поэтому у нас есть хорошая база для выступления и добычи результата. Но теперь пора нам начать», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 50 очков за 26 матчей.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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