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Сегодня, 16:13

Тен Хаг: «Я уверен, что Хойлунд будет забивать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал результативность форварда Расмуса Хойлунда.

«Прежде всего, мы должны работать по графику, он пропустил предсезонную подготовку и первые четыре игры, но я думаю, он многое дал команде с момента перехода. Он забил два блестящих гола в ворота «Галатасарая» и отличился с «Баварией». Я думаю, что Расмус всегда будет результативен в нашей команде. Я уверен, что он будет забивать, как и Маркус Рэшфорд», — приводит слова Тен Хага Goal.

20-летний датчанин перешел в «МЮ» из «Аталанты» в летнее трансферное окно. Он провел за манкунианцев девять матчей, в которых забил три мяча. При этом форвард все еще не отличался результативными действиями в АПЛ.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Расмус Хойлунд
Эрик тен Хаг
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