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Сегодня, 16:17

Тен Хаг высказался о Санчо и Антони

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуации вокруг полузащитников команды Джейдона Санчо и Антони.

10 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил от отстранении Антони от тренировок из-за обвинений в домашнем насилии. 14 сентября клуб отстранил от занятий с командой и Джейдона Санчо, у которого случился конфликт с тен Хагом.

«Клуб просил меня о строгих правилах, потому что до прошлого сезона здесь не существовало правильной культуры. Важно установить хорошие стандарты [поведения]. Команда превыше всего. Думаю, по ситуации с Санчо уже все сказано.

Возвращение Антони? Понятия не имею. Конечно, он разочарован, но с ним все в порядке», – приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» с 6 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после 4 туров.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Антони (Манчестер Юнайтед)
Эрик тен Хаг
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
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