Тен Хаг — о смерти Бобби Чарльтона: «Весь футбольный мир потерял легенду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал кончину легенды манкунианцев Бобби Чарльтона.

«Все наши мысли, конечно, с его семьей. Весь футбольный мир потерял легенду, выдающуюся личность, гиганта. Он был таким на поле и, безусловно, также за его пределами.

Он установил стандарты как игрок «Манчестер Юнайтед». То, чего он достиг, является примером для нас. Это должно вдохновлять не только на победу, но и на соответствие его стандартам», – приводит слова тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» сообщил о смерти Чарльтона 21 октября. Чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель «Золотого мяча» 1966 года умер в возрасте 86 лет.