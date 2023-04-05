Тен Хаг: «Если игроки не проявляют достаточно желания, то это место не для них»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игроках команды, которые не проявляют достаточно желания.

«Проявляют ли игроки достаточно страсти и желания? Если они не могут делать этого, значит, это место не для них. Я согласен, мы возвращаемся к старым плохим привычкам, но также я знаю, что перепады могут быть, потому что люди не роботы. Но мы должны действовать как роботы, мы должны действовать как машины, мы должны требовать от наших игроков, чтобы они соответствовали стандартам. Поэтому, когда мы не играем хорошо, мы разочарованы, потому что это наша работа», — приводит слова тен Хага 90min.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Брентфорда». Матч пройдет сегодня, 5 апреля, начало — 22:00 мск.