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Сегодня, 13:19

Тен Хаг — об отношениях Магуайра и Фернандеша: «Они уважают друг друга и работают вместе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о взаимоотношениях защитника команды Гарри Магуайра и хавбека Бруну Фернандеша.

Футболисты делят капитанскую повязку в матчах «МЮ».

«Они уважают друг друга и работают вместе. Пока что это работает. Команде нужно больше лидеров, целая группа. Магуайр и Фернандеш являются лидерами, но у нас их больше: Рафа Варан, Каземиро, Давид де Хеа, а также Лисандро Мартинес, которые очень хорошо развились в этом плане», — приводит слова специалиста Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 4-м месте с 56 очками за 29 матчей.

Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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