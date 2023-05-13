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Сегодня, 10:57

Тен Хаг: «Я не брошу де Хеа, он обязательно будет играть»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о возможном уходе вратаря Давида де Хеа.

«Я не брошу Давида, ни в коем случае. Он обязательно сыграет. Долгие переговоры о контракте — причина недавних ошибок? Нет, я не думаю, что это причина», — приводит слова де Хеа журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Де Хеа продлит контракт с «Манчестер Юнайтед». Вратарь пойдет на понижение зарплаты.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 53 матча за команду во всех турнирах, пропустил 57 мячей и 23 раза отстоял на ноль. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Давид Де Хеа
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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