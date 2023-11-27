Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 05:36

Тен Хаг: «Я раскритиковал команду в перерыве, потому что они думали, что «МЮ» уже победил»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:0).

«После такого начала игры мы были слишком спокойны, чувствовали себя слишком комфортно, и я раскритиковал команду в перерыве, потому что они думали, что мы уже победили. Вы не можете этого делать. Игра длится 95 минут, даже дольше. Я думаю, что было два раза по шесть минут из-за травм. Так что вы должны провести на поле 100 минут, проявлять инициативу во владении мячом и без него. Всегда», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

После этой встречи команда Эрика тен Хага поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 24 очками. У «Эвертона» 4 очка и 19-я позиция.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
Эрик тен Хаг
0
Читайте также
Капризов вновь встречается с дочкой Маликова?
Нападающий «Краснодара» Кордоба пытался прорваться в судейскую после поражения от «Урала»
Морпехи ВС РФ взяли два опорных пункта ВСУ под Угледаром
Минздрав Якутии сообщил о состоянии пострадавших на руднике
Экс-врач Белого дома назвал Байдена угрозой существования США
Сенат США 4 декабря проголосует по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Тен Хаг похвалил Фернандеша после матча «МЮ» с «Эвертоном»