Тен Хаг: «Я раскритиковал команду в перерыве, потому что они думали, что «МЮ» уже победил»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:0).

«После такого начала игры мы были слишком спокойны, чувствовали себя слишком комфортно, и я раскритиковал команду в перерыве, потому что они думали, что мы уже победили. Вы не можете этого делать. Игра длится 95 минут, даже дольше. Я думаю, что было два раза по шесть минут из-за травм. Так что вы должны провести на поле 100 минут, проявлять инициативу во владении мячом и без него. Всегда», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

После этой встречи команда Эрика тен Хага поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 24 очками. У «Эвертона» 4 очка и 19-я позиция.