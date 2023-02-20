0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 03:49

Тен Хаг: «Я сделаю все, чтобы «Манчестер Юнайтед» был как можно лучше»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о своем будущем в клубе после возможной смены владельца.

«Мне нравится находиться здесь, в «Манчестер Юнайтед», и я хочу поблагодарить болельщиков за доверие. Я сделаю все, чтобы этот клуб был как можно лучше», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Нефтяная компания INEOS, принадлежащая британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, сделала официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что шейх Катара Джасим бин Джабер Аль Тани, также претендующий на покупку «МЮ», готов заплатить за клуб 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
МО РФ сообщило подробности о ракетном ударе Израиля по Дамаску
Глава МИД Италии сообщил об отсутствии пророссийской пропаганды в СМИ
Мюнхенскую конференцию по безопасности завершили словами о Путине
Поляки возмутились гуляющим с нацистской символикой беженцам с Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сон Хын Мин прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Вест Хэмом»