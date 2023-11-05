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Сегодня, 17:31

Тен Хаг заявил, что доволен игрой Магуайра в матче «МЮ» с «Фулхэмом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победного матча 11-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0) прокомментировал игру защитника манкунианцев Гарри Магуайра, которого ранее лишил капитанской повязки.

«Гарри провел отличный, отличный матч. Очень хорошее выступление.

Он показал лидерские качества и был очень хорош в контроле мяча, так что я очень доволен игрой Гарри", — цитирует тренера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне 30-летний англичанин провел 6 матчей в АПЛ, отметившись одним ассистом.

Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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