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Сегодня, 12:37

Тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» нужны два хороших защитника

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, на какую позицию команде нужно приобрести игроков.

«Нам нужны два хороших защитника — слева и справа, потому что впереди у нас много игр», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, в связи с уходом защитника Аарона Ван-Биссаки «МЮ» будет искать нового правого защитника. Футболист «Байера» Джереми Фримпонг среди игроков, которых рассматривает руководство.

Зимнее трансферное окно в АПЛ откроется 1 января и закроется 31 января.

Источник: Фабрицио Романо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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