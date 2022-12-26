Тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» нужны два хороших защитника

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, на какую позицию команде нужно приобрести игроков.

«Нам нужны два хороших защитника — слева и справа, потому что впереди у нас много игр», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, в связи с уходом защитника Аарона Ван-Биссаки «МЮ» будет искать нового правого защитника. Футболист «Байера» Джереми Фримпонг среди игроков, которых рассматривает руководство.

Зимнее трансферное окно в АПЛ откроется 1 января и закроется 31 января.