Тен Хаг заявил, что Марсьяль не справляется с нагрузками в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру нападающего Антони Марсьяля.

«Есть причина, по которой Антони Марсьяля заменяли в семи матчах подряд. Дело в том, что он не справляется с нагрузками. Вот почему мы ищем другого нападающего. Дело не в том, что мы слишком на Рашфорда полагаемся. Сейчас физическая нагрузка не так высока, поэтому он может играть по 90 минут в каждом третьем матче. Мы контролируем ситуацию вместе с ним. Это тонкая грань, ведь качества Антони Марсьяля сейчас очень важны для нашей игры. Его движение, умение сохранять мяч, прессинг... Давайте не забывать об этом. Нам нужен нападающий такого типа, чтобы играть с остротой», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

27-летний француз выступает за «Манчестер Юнайтед» с сентября 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 12 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.