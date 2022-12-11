Тен Хаг заявил, что «МЮ» делает все для поиска замены Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поиске замены для нападающего Криштиану Роналду.

«Мы изучаем каждую возможность и делаем все, что в наших силах. Я не могу называть конкретные имена. У игроков есть контракты, я с уважением отношусь к этому», — приводит слова тен Хага Goal.

В субботу, 10 декабря сборная Португалии проиграла Марокко (0:1) в четвертьфинале чемпионата мира и вылетела с турнира.

Криштиану Роналду является свободным агентом. В конце ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с 37-летним футболистом.