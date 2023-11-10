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Тен Хаг: «Мы недовольны формой Рэшфорда, но он вернется на правильный путь»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о форме нападающего команды Маркуса Рэшфорда.

«Я думаю, что он недоволен, и мы недовольны. У нас есть определенные ожидания, а он в свою очередь возлагает на себя большие надежды. В данный момент он не в лучшей форме. Но я знаю, что он вернется. Когда команда будет играть лучше, он тоже будет выступать лучше и забивать голы. Я в этом уверен. Он вернется на правильный путь», — приводит Sky Sports слова тен Хага.

В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд провел 10 матчей за «МЮ», в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

На данный момент «красные дьяволы» занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 18 очков за 11 матчей.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11667/13004788/marcus-rashford-erik-ten-hag-says-he-is-not-happy-with-man-utd-forwards-form-but-says-he-will-find-goals-soon
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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