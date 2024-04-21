Тен Хаг заявил, что победа в Кубке Англии не сделает сезон успешным

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, сделает ли победа в Кубке Англии сезон успешным.

Ранее манкунианцы победили «Ковентри» в матче 1/2 финала турнира — 3:3 (пенальти 4:2).

«Я хочу выиграть Кубок Англии. Победа не сделает сезон успешным — мы хотим выигрывать больше. За два года мы трижды дошли до финалов, и это хорошо, но в этом сезоне у нас было много неудач», — цитирует тен Хаг ITV1.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча пройдет 25 мая.