Тен Хаг заявил, что Рэшфорду не везло в двух последних играх «МЮ»

Сегодня, 10:18
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру нападающего английской команды Маркуса Рэшфорда.
«Маркус знает, что должен быть более терпеливым. Когда ты хорошо двигаешься, ты создаешь прекрасные комбинации, и ты должен успешно финишировать. Но я знаю, что иногда так бывает, что игра не складывается. Но все может поменяться в любой момент. В двух последних играх ему немного не везло. В воскресенье против «Эвертона» он заслужил забить гол, но его отменили. Он не забил в матче с «Омонией», и, возможно, это было больше по его вине, но я советую приберечь это на предстоящую неделю», — приводит слова тен Хага TalkSport.
Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел за английскую команду 10 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.