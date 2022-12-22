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Сегодня, 00:06

Тен Хаг заявил, что трансфер Каземиро был важен для боевого духа «МЮ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о роли полузащитника Каземиро в команде.

«Интерес со стороны «МЮ» ко мне появился весной. Клуб работал очень скрупулезно и дал понять, что у него есть три кандидата. Я сказал, что команде не хватает духа, я не видел ничего, что говорило бы о единстве команды. Ментальная устойчивость была на очень низком уровне. Не было ни боевого духа, ни желания биться друг за друга. И изменение культуры стало для меня первостепенной задачей, когда я занял эту должность. Чтобы добиться этого, в раздевалке нужны соответствующие личности, вот почему трансфер Каземиро был так важен. Он способен ускорить процесс, поскольку знает, что нужно делать для завоевания трофеев», — приводит слова тен Хага Metro.

30-летний бразилец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2022 года и провел за английский клуб 18 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://metro.co.uk/2022/12/21/manchester-united-erik-ten-hag-explains-antony-transfer-delay-17976214/
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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