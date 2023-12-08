Тен Хага признали лучшим тренером АПЛ в ноябре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признан лучшим тренером ноября в АПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В ноябре манкунианцы одержали в АПЛ три победы в трех матчах, обыграв «Фулхэм» (1:0), «Лутон» (1:0) и «Эвертон» (3:0).

На награду, помимо Тен Хага, претендовали Эдди Хау («Ньюкасл»), Андони Ираола («Борнмут») и Роб Эдвардс («Лутон Таун»).

После 15 туров «Манчестер Юнайтед» с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В последнем матче команда обыграла «Челси» (2:1).

Ранее АПЛ назвала защитника «МЮ» Харри Магуайра лучшим игроком ноября.