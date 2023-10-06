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Сегодня, 19:25

Тен Хаг рассказал, что все игроки «Манчестер Юнайтед» поддерживают Рэшфорда

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре нападающего английского клуба Маркуса Рэшфорда.

«Все знают его мастерство. Есть сложности, но он справится с ними, если команды будет делать правильные вещи на поле, выводить Маркуса в правильные зоны на поле и правильные позиции. Все в «Манчестер Юнайтед» поддерживают Маркуса. Команда верит в него и поддерживает. Уверен, что для Маркуса все изменится с такой уверенностью от команды. Нападающему, если он не забивает, нужен один забитый мяч, чтобы изменить ситуацию. И этот гол придет, Маркус — опытный футболист. Маркус понимает, когда сам он и команда делают правильные вещи, за счет этого все получат нужный импульс, и Маркус будет в огне», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

В нынешнем сезоне 25-летний англичанин провел за «Манчестер Юнайтед» девять матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11661/12978181/erik-ten-hag-marcus-rashford-is-struggling-but-goals-will-come-says-manchester-united-boss
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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