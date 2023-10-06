Тен Хаг рассказал, что все игроки «Манчестер Юнайтед» поддерживают Рэшфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре нападающего английского клуба Маркуса Рэшфорда.

«Все знают его мастерство. Есть сложности, но он справится с ними, если команды будет делать правильные вещи на поле, выводить Маркуса в правильные зоны на поле и правильные позиции. Все в «Манчестер Юнайтед» поддерживают Маркуса. Команда верит в него и поддерживает. Уверен, что для Маркуса все изменится с такой уверенностью от команды. Нападающему, если он не забивает, нужен один забитый мяч, чтобы изменить ситуацию. И этот гол придет, Маркус — опытный футболист. Маркус понимает, когда сам он и команда делают правильные вещи, за счет этого все получат нужный импульс, и Маркус будет в огне», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

В нынешнем сезоне 25-летний англичанин провел за «Манчестер Юнайтед» девять матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.