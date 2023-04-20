Тьерри Анри дал совет «Арсеналу» перед матчем с «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри дал совет лондонскому клубу перед матчем команды с «Манчестер Сити». 26-го числа команды встретятся друг с другом в АПЛ.

«Я с самого начала сезона говорил, что на эмоциях титул АПЛ не завоевывается. Так можно выиграть Кубок, Лигу чемпионов, может быть, даже чемпионат мира. В последнее время «Арсенал» слишком эмоционален. Не нужно поддаваться эмоциям. Стоит сохранять спокойствие», — цитирует Анри CBS Sports.

После 31 тура АПЛ «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 74 очка. «Манчестер Сити» отстает на 4 очка, имея игру в запасе.