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Сегодня, 07:35

Тьерри Анри признался, что хотел бы в прошлом поиграть под руководством Моуринью

Виктория Кравченко
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Экс-нападающий Тьерри Анри признался, что жалеет о том, что в качестве игрока не поработал под руководством Жозе Моуринью.

«Мне хотелось бы поработать с Моуринью. Это тренер, который может пробудить игрока, устроить ему обструкцию в перерыве матча. А мне порой такого не хватало, — цитирует слова бывшего французского нападающего fcinter1908.it.

Игровую карьеру Тьерри Анри закончил в 2012 году в «Арсенале».

Моуринью на данный момент возглавляет «Рому». Клуб занимает 3-е место в серии А.

Тьерри Анри
Жозе Моуринью
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