Тьерри Анри признался, что хотел бы в прошлом поиграть под руководством Моуринью

Экс-нападающий Тьерри Анри признался, что жалеет о том, что в качестве игрока не поработал под руководством Жозе Моуринью.

«Мне хотелось бы поработать с Моуринью. Это тренер, который может пробудить игрока, устроить ему обструкцию в перерыве матча. А мне порой такого не хватало, — цитирует слова бывшего французского нападающего fcinter1908.it.

Игровую карьеру Тьерри Анри закончил в 2012 году в «Арсенале».

Моуринью на данный момент возглавляет «Рому». Клуб занимает 3-е место в серии А.