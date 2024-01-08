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Сегодня, 13:25

Тьерри Анри рассказал о своем детстве: «Банды, наркотики, драки»

Виктория Кравченко
Тьерри Анри.
Фото Reuters
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Бывший игрок «Монако», «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри поделился воспоминаниями о детстве во французском Лез-Юлисе.

«Обычный район, если я могу использовать словосочетание «обычный район», со всем, что с этим связано. Банды, наркотики, драки, счастье, разнообразие, разная еда, разные религии. Я всегда говорил, что это было лучшее для меня, чтобы понять, что такое мир», — заявил Анри в выпуске YouTube-канала The Diary Of A CEO.

46-летний француз начал карьеру в «Монако», откуда в 1999 году перешел в «Ювентус». В том же году он стал игроком «Арсенала» вместе с которым дважды стал чемпионам Англии, выиграл Кубок страны и добрался до финала Лиги чемпионов.

Ранее Анри рассказал, что больше радовался голевой передаче, чем забитому мячу.
Тьерри Анри
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