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Сегодня, 08:35

Анри: «Я рекомендовал тен Хага Лапорте после того, как «Барселона» уволила Кумана»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри высказался о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

22 января в матче 21-го тура АПЛ «Арсенал» переиграл «красных дьяволов» (3:2).

«Рад, что «Арсенал» победил, он заслужил это своей игрой во втором тайме. Но, слушайте, «Манчестер Юнайтед» выглядит совсем другой командой при тен Хаге. Скажу честно, я большой фанат тен Хага, я рекомендовал его Лапорте после того, как «Барселона» уволила Кумана. Он гений», — приводит слова Анри CBS Sports.

Нидерландский специалист работает с «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года.

Его команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 20 матчей.

Роналд Куман
Тьерри Анри
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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