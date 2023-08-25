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Сегодня, 08:37

Тьерри Анри — о Жереми Доку: «Когда ты играешь с ним один на один — остается только молиться»

Руслан Минаев
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Главный тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри охарактеризовал навыки вингера «Манчестер Сити» Жереми Доку.

«Когда ты [остаешься] с ним один на один, остается только молиться. В своей жизни я редко видел, чтобы игрок действовал так быстро при ведении. Это экстраординарно», — цитирует Анри The Sun со ссылкой на Amazon Prime.

24 августа «Ман Сити» объявил о подписании 5-летнего контракта с Доку. 21-летний бельгиец перешел из «Ренна», за который провел 92 матча, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Тьерри Анри
ФК Манчестер Сити
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 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4
 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
5
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
6
 Вест Хэм 2 1 1 0 4-2 4
7
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
8
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
9
 Кр. Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
10
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
11
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
12
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
13
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
14
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15
 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16
 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
20
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
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38 тур
25.08 22:00
Челси – Лутон Таун
 - : -
26.08 14:30
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
26.08 17:00
Арсенал – Фулхэм
 - : -
26.08 17:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
26.08 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.08 17:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
26.08 19:30
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
27.08 16:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
27.08 16:00
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
 - : -
27.08 18:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
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