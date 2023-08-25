Тьерри Анри — о Жереми Доку: «Когда ты играешь с ним один на один — остается только молиться»

Главный тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри охарактеризовал навыки вингера «Манчестер Сити» Жереми Доку.

«Когда ты [остаешься] с ним один на один, остается только молиться. В своей жизни я редко видел, чтобы игрок действовал так быстро при ведении. Это экстраординарно», — цитирует Анри The Sun со ссылкой на Amazon Prime.

24 августа «Ман Сити» объявил о подписании 5-летнего контракта с Доку. 21-летний бельгиец перешел из «Ренна», за который провел 92 матча, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.